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Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı

ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı 612 bin 500 dolara açık arttırmayla satıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 23:24
Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı

Altı parçadan oluşan, 5.5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612500 dolara alıcı buldu.

Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.

Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.

Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir bölgesinde bulundu.

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