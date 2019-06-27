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Ay taşında gizli 50 yıllık sır

NASA, insanoğlunun ayak basmasının 50’nci yılında, Ay’dan getirilen ve özel olarak saklanan taşları incelemeye alıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:02
Ay taşında gizli 50 yıllık sır

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1969 ve 1972 yıllarında gerçekleşen Apollo 11 ve 16 uzay misyonlarında Ay’ın yüzeyinden topladığı örnekleri, Apollo 11’in 50’nci yıldönümünde ilk kez açığa çıkaracak. ABD’nin Houston şehrindeki Johnson Uzay Merkezi’nde tutulan saf Ay yüzeyi numuneleri, bilim insanları tarafından araştırılmaya hazır hale getirildi. Ay örneklerini, 9 ABD’li araştırma ekibinin inceleyeceği belirtiliyor. Ay taşı örneklerinin saklanırken veya taşıması yapılırken en iyi şekilde muhafaza edilmesi görevini üstlenen Ryan Zeigler, Temmuz’un 16’sında Apollo 11 misyonunun 50’nci yıldönümüne denk gelmesini ‘tamamen tesadüf’ olarak niteliyor. Ay’ın yüzeyini anlamaya yardımcı olacak taşların toplamının 382 kilogram ağırlığında olduğu belirtiliyor.

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ERMAN 2019-06-27 15:26:12

Ay 'a gitmediler ki Sağdan soldan buldukları gök taşlarını inceliyorlar. Aman dikkat yalan bunlar. Zaten dünya da düz. Sağlıcakla kalın.

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