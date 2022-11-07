Ay tutulması yarın!

Ay, oldukça sert tutuluyor.

Ve bu yılının en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Boğa burcundaki Ay tutulmasına geldik çattık.

Saat 14.01'de Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan tutulma birebir Uranüs ile el ele gerçekleşecek. Doğası gereği farkındalıklar ve ani durum değişikliklerine neden olan Uranüs için bu tutulmanın başrol oyuncusu da diyebiliriz. Zaten başlı başına Uranüs’ün varlığı zorlarken, üstüne disiplin gezegeni Satürn’e ve şans noktasına da sert bir tokat atıyor olması bizi hayliyle hızlı ve radikal bir dönüşüme götürecek gibi görünmekte.

Öncelikle tutulma Boğa burcunda gerçekleşeceği için ekonomik anlamda bizi zorlayacak ve yeni gelişmelere neden olacak gibi görünüyor. Bunun yanında müttefik ülkeler, sosyal hizmetler, ulusal amaçlar, lokal yönetimler ve danışmanlarla da birebir alakalı olacağını söyleyebiliriz. Tutulma, Türkiye doğum haritasında tam Venüs’ün karşısında gerçekleşeceği için bu tutulmanın temasında lüks tüketim, kar, elde edilen kazanç, borç verenler, hazine, sanatçılar, dans, bale, tiyatro, resim, müzik, doğum, çocuklar, genç kadınlar, evlilik ve meteorolojik olaylar da var.

Bütün bu saydığımız temalar çerçevesinde değişimi tetikleyecek olan bu tutulma, bizi istesek de istemesek de dönüşüme zorlayacak. Bu noktada Satürn’ün olumsuz bir yerde duruşu yönetici, sanatçı ve sanat dünyasında ani kayıplara veya olumsuz gelişmeleri duymamıza neden olabilir.

Kişisel haritamızda ise Ay, Boğa'da daha çok beslenme, sağlık ve mali konular başta olmak üzere önemli dönüşümlerin kapısını açabilir.

Zorlu da olsa bu tutulmanın hepimize hayırlı gelmesini yürekten diliyorum.

AY TUTULMASININ BURÇLARA OLAN ETKİLERİ

KOÇ

Maddi konularda çözüme açık bir Ay tutulması yaşayacağınız çok açık. O nedenle iyi bir başlangıç için tutulmanın birkaç güç sonrasında planlı programlı bir başlangıç size gayet iyi gelebilir, bunu kullanabilirsiniz. Ve fakat duygusal anlamda ise sizi zorlayacak gibi görünmekte bu tutulma. Mali konularda temkinli olmanızda fayda var.

BOĞA

Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve sizi maddi manevi her konuda “Hadi bakalım, tazeleneyim artık yetti hımbıl hımbıl oturmam” dedirtecek gibi duruyor. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var. Ama bu süreçte iş ve kariyer meselelerine dikkat edin derim.

İKİZLER

Bu Ay tutulması sizin bilinç altınızı, hayalleri ve rüyaları, bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda yaşayacaksınız. O nedenle bu tutulma ruhsal anlamda şifalanmanıza neden olabilir ve yurt dışı konuları akademik meseleler de sizi zorlayabilir.

YENGEÇ

Bu tutulma sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek, o nedenle sosyal alanda yeni tanışmalarda ve kontaklarınızda özenli olmaya gayret edin. Diğer yandan ortak gelirler, resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlerinizi ve cinsel aktivitenizi de bu Ay tutulması etkileyebilir. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine, boyuna düşünmenizde fayda var.

ASLAN

Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmenizi tavsiye ederim. Duygularınızla hareket ettiğiniz takdirde sonra pişman olma olasılığınız hayli fazla. Konuşmalarınıza bir kere daha dikkat edin.

BAŞAK

Bu ayın en önemli gökyüzü olayı olan Boğa burcundaki Ay tutulması sizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularında etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle özellikle öğrenci veya herhangi bir konuda eğitimdeki Başakların bu süreçte yeniliklere adım atmaları muhtemel. Hazırlıklı ve sağlam bir donanımla elinizdeki fazlalıklardan kurtulun derim.

TERAZİ

Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. O nedenle bu konularda özellikle yeni bir atılım içine girmeniz söz konusu olabilir. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim. Kaş yapayım derken her alanda göz çıkarmanız pek mümkün.

AKREP

Ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda hayatınızda olan ve ilişkinin nereye doğru gittiğini bilemediğiniz partnerinizle artık “Tamam mı, devam mı? Bu işi bir yoluna koyalım” derken bulabilirsiniz. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili olarak enteresan gelişmeler de yaşamanız olası.

YAY

Kasım ayının en önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Ve bu anlamda ciddi bir değişim, dönüşüm yaşamanız söz konusu olabilir. Yeni bir iş, veya sağlığınızla ilgili yeni başlangıçları içeren girişimlerde bulunabilirsiniz. Yapmanız gerekeni en iyi bir biçimde yapmanızda fayda var.

OĞLAK

Artık aşk ve ilişkiler konusunda sizden hem olumlu, hem de olumsuz haberler duyabiliriz. Muhtemel, bir kararsızlık yaşamanıza ve bağlanma korkularınızın depreştiğine şahit olabilirsiniz. Ama bu konuda çok da çekimser davranmayın. Yok eğer bir ilişkide bitiş noktasına gelmişseniz de kendinizi artık ille de “Ben bu işi sürdürürüm” diyerek zorlamanın bir aleminin olmadığını görebilirsiniz.

KOVA

Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme, elbette Boğa burcunda yaşanılacak olan Ay tutulması olacaktır. Bu tutulma sizin; aile köklerinizi, gayrimenkul, anne- babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda gelişecek ve bu tutulma, bu anlamda sil baştan yeniden harekete geçirecek gibi görünüyor. Tutulmanın etkisiyle gayrimenkul konularında kendinizi değişim içinde bulabilirsiniz.

BALIK

Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda gelişecek diyebiliriz. Bu anlamda yeni bir iletişim biçimi ve ilişkilerinizde sağlam bir yenilenme sizi bekliyor gibi görünmekte. Ve fakat hayal kırıklıklarına açık bir tutulma, dikkat!