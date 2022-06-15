Aya ulaşım hizmeti verilecek

2018 yılında bir Roadster modelini uzaya göndererek dikkatleri üzerine çeken Tesla, oldukça ses getirmişti.

Apollo 15 görevinden beri NASA ile iş birliği yapmayan General Motors, Lockheed Martin ile birlikte çalışarak Ay yolculukları için araç geliştirecek.

NASA ile 50 yıldan uzun bir ilişkisi olan Lockheed Martin, Amerikan sanayisinin önemli isimlerinden biri.

Özellikle askeri ve uzay teknolojileri üzerinde odaklanan bu firmaya ortak olacak General Motors, otomobil alanındaki tecrübesini uzay teknolojileriyle birleştirecek.

2025'teki Ay görevine yetişecek

Proje kapsamında tasarlanan otomobillerin, 2025'te gerçekleştirilmesi beklenen, 21. yüzyılın ilk insanlı Ay görevlerinden önce hazır olması planlanıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programından bağımsız olarak yürütülen proje herhangi bir devlet desteği olmadan hayata geçirilecek.

Otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak araçlar, Ay yüzeyinde insan veya teçhizat taşıma hizmeti sağlayacak güçte olacak.

Ay yüzeyinin bir bölümündeki koşulları temel alan simulatörle tasarlanan otomobil sistemi, Dünya'daki yerçekiminin altıda birine programlandı.

Apollo 15 görevindeki Ay aracı tam 7.6 kilometre mesafe katetmişti. Ancak yeni geliştirilecek Ay aracının çok daha uzun süre kullanılabilmesi planlanıyor.

Bu sayede astronotlar, yeni görevlerde Ay'ın etrafında daha uzun mesafele yol alabilecek.

Güneş enerjisiyle şarj olacak olan otomobiller, kolay kullanım ve bakım özelliği sayesinde yaklaşık 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak.