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Ay’daki su gelecekte içilebilir!

Ay'daki suyu içmek mümkün olabilir. Bilim insanları, geleceğin astronotlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak için Ay'dan yardım alabileceğini gündeme getirerek büyük ilgi topladı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:13
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Ay’daki su gelecekte içilebilir!

Yapılan yeni bir araştırma, geleceğin astronotlarının Ay'daki suyu içebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın detayları ise oldukça dikkat çekici...

AY'DAKİ İÇME SUYU TEORİSİ...

Forbes'in haberine göre; Gezegenimizde yaşam evrimleşmeden önce, Ay'daki volkanlar, ay yüzeyine su buharı püskürttü. The Planetary Science Journal'da bu ay yayınlanan yeni bir çalışmanın yazarları ise Ay'daki olası su buzlarının astronotlar için mükemmel bir içme suyu olabileceğini dile getirdi. Araştırma, Ay'ın milyarlarca yıl öncesine dayanan simülasyonlarına dayanıyor.

Modellemelere göre, Ay, o zamanlar kabaca her 22.000 yılda bir büyük bir volkanik patlama yaşadı. Bugün onların izini Ay yüzeyindeki koyu lekeler olarak görmek mümkün. Mare Serenitatis, Mare Crisum ve Mare Tranquillitatatis gibi isimleri var.

Bununla birlikte, bu yeni araştırma, volkanların Ay'ın kutuplarının etrafında belki onlarca metre kalınlığında buz tabakaları bırakmış olabileceğini ortaya koyarak ses getirdi. Bu, içmek için suya ihtiyaç duyacak geleceğin astronotları için iyi bir haber olarak değerlendirildi.

Araştırmanın yazarlarından Paul Hayne, Ay'ın yüzeyinin 5 veya 10 metre altında büyük buz tabakalarının olabileceğini belirtti.

AY'DA BUZ OLARAK YOĞUNLAŞMIŞ OLABİLİR! ANCAK KÜÇÜK BİR SORUN VAR

Yeni araştırma, volkanlarından gelen suyun yaklaşık yüzde 41'inin buz olarak Ay'da yoğunlaşmış olabileceği teorisini ortaya atarak dikkatleri topladı. Toplam ölçüsü katrilyonlarla ifade edilen volkanik suyun Ay'da buz olarak yoğunlaşmış olabileceği tahmini yapıldı.

Ancak Ay'dan su içmek isteyen astronotlar için küçük bir sorun var. Buz tabakaları muhtemelen Ay'ın kuzey ve güney kutuplarında bulunuyor ve Ay tozunun altında gömülü.

Bazı araştırmacılar, buzun su taşıyan kuyruklu yıldızlardan veya asteroitler sonucu ortaya çıkmış olabileceğini düşünürken bazıları da mikro meteorlar sonucu oluşmuş olabileceğini belirtti.

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