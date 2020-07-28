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Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz

İkizlerden Lucy, “Hamileliği birlikte deneyimlemek istiyoruz, hayattaki her şeyi birlikte yaşamak istiyoruz, birlikte yaşlanıp birlikte öleceğiz” dedi

28 Temmuz 2020 Salı 22:31
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Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz

"Dünyanın en benzer ikizleri" diye bilinen Anna ve Lucy DeCinque, ortak erkek arkadaşlarından aynı anda hamile kalmayı planladıklarını açıkladı.

Avustralya’nın Perth şehrinde 39 yaşındaki partnerleri Ben’le birlikte yaşayan ikizler, This Morning programına video konferans yöntemiyle konuştu ve hamileliği beraber yaşamak istediklerini söyledi.

İkizlerden Lucy, “Hamileliği birlikte deneyimlemek istiyoruz, hayattaki her şeyi birlikte yaşamak istiyoruz, birlikte yaşlanıp birlikte öleceğiz” dedi.

Ayrıca ikizler aynı anda hamile kalabilmek için tüp bebek yöntemine başvurabileceklerini ve "yumrtalarını aynı anda dondurabileceklerini" söyledi. 

Olabildiğince “özdeş” görünmeye çalışan kız kardeşler, “mutlu ve sağlıklı olduğu sürece” farklı cinsiyetten çocuklara sıcak baktıklarını da ifade etti.

Anna ve Lucy'nin daha önce farklı erkek arkadaşları vardı ama şimdi Ben'i paylaşmanın kendilerini çok daha mutlu ettiğini iddia ediyorlar.

Lucy konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:

Eskiden farklı erkek arkadaşlarımız vardı ama aramızdaki bağı anlamadılar. Ben bizi anlıyor ve olduğumuz gibi kabul ediyor.

O bize eşit davranıyor. İlk günden beri bize eşit yaklaşıyor. Aramızda hiç kıskançlık yok.

Dört yıl önce, iç içe geçmiş yaşantılarına dair yerel basına röportaj veren ikili, dünya çapında fenomenlere dönüşmüştü.

İkili yalnızca aynı kıyafetleri giymiyor, aynı zamanda aynı doktorlara gidiyor, aynı miktarda kalori alıyor ve her gün aynı egzersizleri yapıyor.

Hatta kız kardeşlerin aynı anda tuvalete gittiği ve birbirlerinden birkaç metreden fazla uzaklaşamadığı belirtiliyor.

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