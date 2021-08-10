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Aynı aileden üç çocuğu öldürüp yiyen aslan yaşadığı alandan uzaklaştırılacak

10 Ağustos 2021 Salı 09:39
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Aynı aileden üç çocuğu öldürüp yiyen aslan yaşadığı alandan uzaklaştırılacak

Tanzanya’da, aynı aileden üç çocuğu öldürüp yiyen aslan, yaşadığı koruma alanından uzaklaştırılarak insanlardan uzak bir bölgeye yollanacak.

Ngorongoro Koruma Alanı’nda, ‘Kopa Aslan Projesi’ çatısı altında yaşayan aslanlardan biri; 9 yaşındaki Ndoskoy Sangau, 10 yaşındaki Sangau Metui ve aynı yaştaki Sanka Saning’o (10) adlı üç çocuğu öldürdü. Kiyambwa Namuyata (11) ise yaralı olarak bölgeden kaçtı.

Çocukların gittiği Ngoile İlkokulu’nun müdürü Lobulu Meeje, öğrencilerinin kaybolan sığırlarını ararken aslanların bulunduğu bölgeye girdiklerini ve saldırıya uğradıklarını söyledi.

Proje koordinatöro William Oleseki, “Aslanlar üç yılı aşkın süredir burada. Bundan önce hiç böyle üzücü bir olay yaşanmadı. İlk defa böyle bir şey oldu, çok üzgünüz” dedi.

Proje kapsamında koruma altına alınan aslanların 25 eğitimli çalışan tarafından gözlemlendiğini anlatan Oleseki, “Söz konusu aslan buradan ayrılacak. İnsan yerleşiminin olmadığı bir bölgeye yollayacağız” ifadelerini kullandı.

Tanzanya’da, 2020’de, insan ve sığırlara saldırdıkları belirlenen 36 aslanın yaşam alanı değiştirilmişti.

Turistlerin ilgisini çeken aslanları koruma projelerinde lider ülke konumunda olan Tanzanya’daki aslanların yüzde 60’ı, bu korumalı alanların dışında yaşıyor. Bu da onları, yaşam alanlarının yok olması başta olmak üzere çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor.

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:30
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