Aynı çocuğu okuldan almak için iki baba gelince olanlar oldu!

Sheena, iki adamın, her ikisinin de kızları olduğunu iddia ettikleri 5 yaşındaki bir kızı okuldan almaya geldiklerini söyledi. Genç kadının anlattığına göre, küçük kızın annesi her iki erkeğe de baba olduklarını söylemişti. İkisinin de çocuğun acil irtibat kişisi olarak kayıtlı olduğunu, ayrıca aşağı yukarı aynı saatte çocuğu eve götürmek için okula geldiklerini de ekledi.

''BEN ONUN BABASIYIM''

Ancak eski bir arkadaşı kızı almak için her iki erkeği de gönderdiğinde, kadının yalanı ortaya çıktı ve bu durum sonrasında babalardan birinin anneye şiddetli bir şekilde saldırmasına yol açtı. Okulun girişinde karşı karşıya gelen adamlardan biri ''Neden çocuğumu kontrol ediyorsun? Sen kimsin?'' diye sordu. Diğeri de "Sen kimsin? Ne demek istiyorsun? Ben onun babasıyım." diye yanıtlayınca olanlar oldu.

TOKAT ATTI

İki adam arasındaki gerilim kızışırken, okul müdürü Sheena'dan anneyi okula gelip durumu çözmeye yardım etmesi için aramasını istedi. Sheena, kadının olanları duyunca çığlık atıp ağlamaya başladığını anlattı. Anne okula varır varmaz adamlardan biri peşinden otoparka yöneldi ve ondan bu durumu açıklamasını izah etti. Bağrışmaları adamın kadına tokat atmasıyla kesildi.

ŞAHİT OLMADI

Sonunda olay yerine ulaşan polisler, adamlardan biri tutuklandı ve anne acil servise kaldırıldı. Çocuğu almak için ise anneannesi geldi çünkü o noktada çocuğu kimse alamazdı. Sheena, küçük kızın olaya tanık olmadığını söyledi.