Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

İçinde olduğu durumla dünyada görülen 20. vaka olan genç kadın yaşadıkları üzerine şaşkına döndü. Yaptıkları DNA testinin sonucunda genç kadın, aynı gün başka bir adamla da cinsel ilişkiye girdiğini hatırladı ve test için onu da teste çağırdı. İnanılmaz bir şekilde sonuç pozitif çıktı.

DESTEK VERİYOR

Birbirlerine çok benzedikleri söylenen iki bebeğin de babalardan birinin nüfusuna kaydedildiği ve genç adamın anneye yardımcı olduğu, iki bebekle de ilgilendiği ve ihtiyaç duydukları tüm desteği sağladığı bildirildi.

''MİLYONDA BİR''

Bebeklerin hikayesi, Doktor Tulio Jorge Franco tarafından açıklandı. Franco, durumun bilinen 20. heteroebeveyn süperfekundasyonu vakası olduğunu söyledi ve bu olağandışı hamilelik şeklini araştırmaya devam ettiğini belirtti. Şaşkınlığını gizleyemeyen doktor " Son derece nadirdir. Milyonda bir olur. Hayatımda böyle bir vaka göreceğimi hiç düşünmemiştim." dedi.

DOKTORU ANLATTI

Böyle bir hamileliğin aynı anneden gelen iki yumurtanın farklı erkekler tarafından döllenmesiyle gerçekleştiğini açıklayan Franco, bebeklerin annenin genetik materyalini paylaştığını, ancak farklı plasentalarda büyüdüklerini açıkladı.