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Ayşe, Zoom’dan evlendi

Pandemi sırasında tanışan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hiç karşı karşıya gelmeyen bir çift, Zoom uygulaması aracılığıyla evlendi. İngiltere’de yaşayan Ayşe ile ABD’de yaşayan Darrin’in annesinin Facebook’ta mektup arkadaşı arama grubunda tanışmasıyla başlayan ilişkide 13 ay boyunda telefonda konuşan ikili, Ağustos ayında evlendi. Evlenmelerinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala görüşemeyen yeni evli çift, Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

16 Kasım 2021 Salı 16:46
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Ayşe, Zoom’dan evlendi
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İngiltere, Lancaster’da yaşayan Ayşe ile ABD, Michigan’da yaşayan Darrin, Zoom uygulaması üzerinden evlendi.

Facebook grubu sayesinde tanışan çift henüz yüz yüze görüşmezken, yaklaşık 13 ay boyunca telefon üzerinden iletişime geçerek evlenme kararı aldı.

İngiltere’nin Lancaster şehrinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe, 2020 yılının Temmuz ayında yeni bir arkadaş bulmak amacıyla girdiği Facebook grubunda şimdilerde eşi olan Darrin’in 56 yaşındaki annesi Kenda ile konuşmaya başladı.

Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya başladı.

Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için Temmuz ayında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi planlamaya başladı ancak ABD'ye seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Seyahat yasakları nedeniyle görüşemeyen çiftten Ayşe, Harris'in yastıktan bebeğini yaptı. 

Ayşe bez bebeği yanından ayırmıyor. 

Her gece birbirleriyle saatlerce telefonla konuşan çift, 21 Mayıs 2021'de Darrin’in Ayşe'ye evlenme teklif etmesiyle aralarındaki ilişkiyi resmileştirdi.

Bu yıl 19 Ağustos'ta ise Ayşe ve Darrin, Zoom uygulaması yoluyla orada bulunan az sayıda arkadaş ve ailenin katılımıyla evlendi.

Evleneli 3 ay olmasına rağmen hala yüz yüze görüşemeyen çift ilk kez görüşmek için Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

Ayşe, "Bir milyon yıl bunun başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Geçen yıl konuşmaya başladığımızda kimsenin bunu beklediğini sanmıyorum” derken “Ama biz evliyiz ve her şey tamamen yasal ve resmi, buna hala inanamıyorum” diye konuştu.

Ayşe, “Düzgün bir şekilde buluşamamak gerçekten zor oldu ama uzun vadede bu bizi daha da güçlendirecek çünkü birlikte olmak için tüm bunlardan geçmek zorunda kaldık”derken, “Birbirimizi gerçekten seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Eşimle tanışmadan önce kayınvalidemle tanışmam çok komik” diyen Ayşe, "Çok iyi anlaştık, bu yüzden oğluyla konuşmayı önerdiğinde, bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. İlk başta biraz gergindim çünkü onun fotoğraflarını gördüm ve çok hoş görünüyordu" şeklinde konuştu.

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