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Azerbaycan 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. İşgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:18
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Azerbaycan 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır" bilgisini verdi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine hava ve top atışları yaptığı bildirildi. 

Bakanlık ayrıca, Ağdam bölgesinin ateş altında olduğunu duyurdu.

78 yerleşim yeri işgal kurtarıldı 

Milli Savunma Bakanlığı da işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısının 78 olduğunu açıkladı. 

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti. Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

Azerbaycan ordusu ikinci kez Ermenistan'a ait savaş uçağını vurdu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün bir kez daha insani ateşkes ilan edilmişti. Ancak Ermenistan, ateşkes yürürlüğe girdikten kısa süre sonra yeniden ihlallere başladı. Azerbaycan ordusu, saldırılara misliyle karşılık verdi. Ermenistan ordusuna ait ikinci SU-25 savaş uçağı imha edildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait düşürdüğü SU-25 sayısı ikiye çıktı. Horadiz yönünde uçmaya çalışan bir insansız hava aracı da imha edildi. 

Ermenistan, sınır bölgelerinde de ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan'ın Gedebey ve Tovuz bölgelerindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi. Azerbaycan ordusu, saldırılara misliyle yanıt verdi.

Silahlarını bırakarak kaçtılar

Ermenistan'ın bir taburu da çatışmalarda çok sayıda kayıp verdi. Teçhizatını da kaybeden askerlerin bu nedenle savaşmayı reddettiği açıklandı. Azerbaycan güçleri, ateşkes yürürlüğe girene kadar Ağdere ve Fuzuli-Hadrut yönündeki operasyonlarını sürdürdü. Ermenistan ordusuna ağır kayıp yaşattı. Ermenistan askerlerinin, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. İşgalden kurtarılan Fuzuli şehrinin merkezinde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanma başladı.

Azerbaycan askerleri, Aras nehri üzerindeki kadim Hüdaferin Köprüsü'ne de Azerbaycan bayrağını dikti. Haberi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi. 

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