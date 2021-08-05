Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Flaş Haber
Çatalköy'de ani ölüm!
Kapat

Azerbaycan 150 kişilik ekiple, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor

Azerbaycan, Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
25 Okunma
Azerbaycan 150 kişilik ekiple, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor

Azerbaycan’ın Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye göndereceği bildirildi.

Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye’ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 'BE-200ÇS' model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.

Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz’da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz’da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den aşı açıklaması!
DSÖ'den aşı açıklaması!
Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir
Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir
'Parti ajanı' olacak turist arıyorlar
'Parti ajanı' olacak turist arıyorlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim