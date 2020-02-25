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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bakü ve Ankara ortak silah üretimini görüşüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Ankara’nın bu yıl ortak askeri tatbikatların sayısını arttıracağını, ayrıca ortak silah üretiminin organizasyonunu görüştüklerini bildirdi.

25 Şubat 2020 Salı 20:27
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bakü ve Ankara ortak silah üretimini görüşüyor
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, baş başa görüşmeleri ve başkanlıklarında gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı sonrasında Zagulba Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakü'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, bugün gerçekleştirilen ikili ve heyetlerarası görüşmelerle geleceğe yönelik çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aliyev, Bakü ve Ankara’nın bu yıl ortak askeri tatbikatların sayısını arttıracağını, ayrıca konsey toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ortak silah üretimi ile ilgili görüşme yaptığını belirtti.

Aliyev, “2019’da Azerbaycan ve Türkiye 13 ortak tatbikat gerçekleştirdi, 2020’de ise tatbikatların sayısı artacak. Ayrıca Türkiye’den modern silah satın almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konsey toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ortak silah üretimi ile ilgili görüşme yaptığını vurgulayan Aliyev, Bakü’nün Ankara ile savunma ve güvenlik konuları ile ilgili işbirliğine devam edeceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevSilah Üretimi
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Gibri 2020-02-25 21:05:14

Recep in arkadaşları , El Beşir , Katar Emiri ,Aliev , ya dikdatörluk ya da göstermelik seçimlerin yapıldığı ulkelerin lideeleri.

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