Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Karabağ'daki çözüm sürecinde yer almalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

''ERMENİSTAN, RUSYA'YI SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR''



Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip, Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor.

''ERMENİSTAN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK''

Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan halkından özür dilemeli. 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor. Ermenistan meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istiyor. Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar Azerbaycan'a ait. Bizi bu savaşın sebebi deiliz, topraklarımızı savunuyoruz. Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.

''BARIŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE MUTLAKA OLMALI''



Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor. Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik. Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Bu Birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır.

''FRANSA BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ''



Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı, bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız.

''TÜRKİYE İLE KARDEŞLİĞİMİZ EBEDİDİR''



Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu.''