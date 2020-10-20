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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.

20 Ekim 2020 Salı 14:16
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.

Aliyev ayrıca, 4 adet S-300 füze sisteminin imha edildiğini kaydetti.

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