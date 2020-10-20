Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.
Aliyev ayrıca, 4 adet S-300 füze sisteminin imha edildiğini kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.
Aliyev ayrıca, 4 adet S-300 füze sisteminin imha edildiğini kaydetti.