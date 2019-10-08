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Azerbaycan'da başbakan değişti

Azerbaycan'da Başbakan Memmedov istifa etti. Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

08 Ekim 2019 Salı 14:35
Azerbaycan'da başbakan değişti

Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Novruz Memmedov'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e istifasını sunduğu bildirdi.

Asadov, Memmedov'un istifasının kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Başbakanlığa Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov'u önerdiğini duyurdu.

Ali Asadov, yapılan oylamada Azerbaycan'ın yeni başbakanı seçildi. Başbakan Asadov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Nahçıvan'da 30 Kasım 1956'da doğan, Moskova Halk Ekonomisi Enstitüsünden 1978'de mezun olan Asadov, Sovyetler döneminde Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde çeşitli görevlerde bulundu.

Bağımsızlıktan sonra 1995'te milletvekili seçilen Asadov, 1998'e Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

Asadov, 2012'den itibaren aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Azerbaycan
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