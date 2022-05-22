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Azerbaycan'da bir ana caddeye Atatürk ismi verildi

22 Mayıs 2022 Pazar 23:04
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Azerbaycan'da bir ana caddeye Atatürk ismi verildi

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’ın incisi, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa şehrindeki ana caddelerden birine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi verildi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, harita uygulamasından Şuşa şehrindeki ana caddelerden birinin “Atatürk Caddesi” olarak görülmeye başlamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şuşa'nın merkezi caddelerinden birine Atatürk'ün adı verilmiştir. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Ermenistan tarafından 30 yıl önce işgal edilen Karabağ, Azerbaycan ordusu tarafından 44 günde kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusunun kurtardığı Karabağ'ın sembolik kentlerinden biri de sanat ve sanatçılar şehri olarak bilinen Şuşa’ydı.

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