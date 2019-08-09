Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü bölgenin belirlendiği, aramada yer alan Türk uzmanların da katılımıyla uçağın bazı parçalarının çıkartıldığı bildirildi.

Açıklamada, uçağın ana parçasının denizin dibinden çıkartılması için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Bakü'ye gelmişti.