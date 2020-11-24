Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Planları çöktü
Planları çöktü
44 gün cezaevine gönderildiler
44 gün cezaevine gönderildiler
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Flaş Haber
GİRNE’DE CESET BULUNDU
Kapat

Azerbaycan'da en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan'da 3 bin 646 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.

24 Kasım 2020 Salı 17:16
458 Okunma
Azerbaycan'da en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 646 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 98 bin 927'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1259 artarak 65 bin 734'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 1194'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 631 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 31 bin 999 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Azerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de son 24 saatte 1083 kişi öldü
ABD'de son 24 saatte 1083 kişi öldü
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
İngiltere Merkez Bankasından 'anlaşmasız Brexit' uyarısı
İngiltere Merkez Bankasından 'anlaşmasız Brexit' uyarısı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim