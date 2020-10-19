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Azerbaycan'da, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 61 sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:28
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Azerbaycan'da, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 61 sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gence'ye 17 Ekim'de füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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