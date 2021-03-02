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Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 881 şehit verdi.

02 Mart 2021 Salı 18:36
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Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 881 şehit verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiğini söyledi.

28 asker kayıp

Daha önce 2 bin 855 olarak açıklanan şehit sayısı, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 881'e ulaştı.

28 askerin de kayıp olduğu belirtilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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