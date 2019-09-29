Azerbaycan'dan Ermenistan'a BM'de "Dağlık Karabağ" çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, “Ermenistan, uluslararası toplumu ve kendi halkını yanıltma girişimleriyle zaman harcamak yerine sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut statükoyu devam ettirme girişimlerine son vermeli ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli. Erivan, tahripkar siyasi ajandasına ne kadar erken son verirse halklarımız da barış, istikrar ve iş birliğinden o kadar çabuk yararlanır.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden Mammadyarov, Ermenistan ile yaşanan ve çözülemeyen Dağlık Karabağ sorununun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Geçen yılki Genel Kurul görüşmelerinden bu yana Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin hiçbir ilerleme olmadığını belirten Mammadyarov, şunları söyledi:

“Ermenistan'ın aşikar ilgisizliği sorunun çözümünü engelliyor. Erivan, hem sözleri hem eylemleriyle süreci raydan çıkarıyor ve soruna en kısa sürede barışçıl çözüm bulma çabalarını sabote ediyor. Ermenistan, uluslararası toplumu ve kendi halkını yanıltma girişimleriyle zaman harcamak yerine sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut statükoyu devam ettirme girişimlerine son vermeli ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli. Erivan, tahripkar siyasi ajandasına ne kadar erken son verirse halklarımız da barış, istikrar ve iş birliğinden o kadar çabuk yararlanır.”

Mammadyarov, Ermenistan'ın bölgedeki “agresif ve düşmanca” politikasına son vermesi halinde bu politikaları nedeniyle karşılaştığı ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal yükün de üstesinden daha çabuk geleceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Genel Kurul konuşmasında Azerbaycan'ın “uzlaşmak istemediğini” savunmuştu.