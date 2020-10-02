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Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirdiği duyuruldu.

02 Ekim 2020 Cuma 16:49
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.  Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirildiğini duyurdu. 

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