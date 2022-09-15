Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu

Azerbaycan Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin "Saldırılarda şehit sayısı 71 oldu" açıklamasını yaptı. Savunma Bakanı Akar'da Azeri mevkidaşı Hasanov'u aradı.

15 Eylül 2022 Perşembe 13:39
28 Okunma
Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu


Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor.

Azerbaycan Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulleyeva son duruma ilişkin bilgi verdi. Abdulleyeva, "Saldırılarda şehit sayısı 71 oldu" dedi. 

BAKAN AKAR'DAN TELEFON

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan'ın "İki devlet, tek millet" olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akar, ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek, kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar!
Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar!
3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi
3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi
Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!
Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim