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Azerbaycan, olumsuz tutumu nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi

Azerbaycan, Fransız siyasetçilerin Azerbaycan'a karşı olumsuz tutumu nedeniyle bu ülkenin Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 20:01
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Azerbaycan, olumsuz tutumu nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın çeşitli siyasi çevrelerinin Azerbaycan'a yönelik iftira ve karalama temelinde kurulan kampanyasının genişletilerek sürdürülmesinden duyulan rahatsızlığın, Büyükelçi Buayon'a iletildiği ve kendisine protesto notasının verildiği bildirildi.

Açıklamada, Buayon'a, birkaç gün önce Fransa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi güçlerin liderleri adına Fransa Cumhurbaşkanına (Emmanuel Macron) hitaben yazılan bir mektupta, Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamaların, iddiaların ve Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde adımlar atılması çağrısının kabul edilemez olduğu da iletildi.

Buayon ile görüşen bakanlık yetkilileri, Azerbaycan'a yönelik kampanyanın derhal durdurulması amacıyla Fransa hükümetinin gerekli önlemleri alması talebini de dile getirdi.

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