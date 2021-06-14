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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 2 bin 904 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını Ermenistan işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 904 şehit verdiği bildirildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:21
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 2 bin 904 şehit verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 2 bin 900 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 904'e yükseldiği ifade edildi. 10 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

Ermenistan ordusu hezimete uğradı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanDağlık KarabağŞEHİT
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