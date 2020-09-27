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Azerbaycan ordusu harekata başlıyor

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

27 Eylül 2020 Pazar 22:10
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Azerbaycan ordusu harekata başlıyor

Azerbaycan- Ermenistan hattında son dakika gelişmesi yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cepe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

Ermeni birliklerine ait 12 OSA uçaksavar füze imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamarında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdi. Personelimiz ve tank birimlerimiz, füze ve topçu birlikleri, cephe uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizatı tespit edip imha etmektedir.

Sahadan edinilen bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi farklı yönlerde imha edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopteri Tatar yönünde düşürüldü, mürettebat yaşıyor.

Birliklerimizin hızlı karşı saldırısı devam ediyor."

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