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Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.

14 Temmuz 2020 Salı 13:42
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Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, 2 gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzisinin imha edildiğini vurguladı.

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1 er, 2 binbaşı ve 2 astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1 er, 2 binbaşı ve 2 astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistan
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