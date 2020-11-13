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Azerbaycanlı komutan Karabağ'da dağı taşı ''Tekbir'' sesleriyle inletti

Karabağ'da esaretten kurtulan köye ilk giren Azerbaycan birliğinin grubun komutanı okuduğu ezan ve tekbirlerle tüyleri diken diken etti.

13 Kasım 2020 Cuma 17:59
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Azerbaycanlı komutan Karabağ'da dağı taşı ''Tekbir'' sesleriyle inletti

Karabağ'da 28 yıl sonra Ermeni işgalcilerden kurtarılan köyde tarihi anlar yaşandı.

Daha öncesinde cami olan ve Ermenilerin işgal sonrası kiliseye çevirdiği binanın tepesine çıkan Azerbaycanlı komutan haçı kırdı ve ezan okudu. 

Azerbaycanlı komutan ve askerlerinin benzersiz sevinç anları bir Azerbaycan asker tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

Kiliseye dönüştürülen eski caminin en tepesinde ezan okuyan Azerbaycanlı komutan ezanın ardından Resulullah'a salavat ve tekbirler getirmeye devam etti.

Son Güncelleme: 13.11.2020 20:44
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