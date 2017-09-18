Azeri ordusundan 15 bin askerle tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, farklı ordu birliklerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatın başladığı bildirildi.

Dağlık arazilerde yapılan tatbikatta 15 bin asker görev alıyor.

Tatbikatta ayrıca 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alıyor.

Tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek.