Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116305
ALTIN
158.748
DOLAR
3.7473
STERLİN
5.0808
EURO
4.4860
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor
Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
İşte gerçek Rapunzel!
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'

Aznavour'un 'Göçmenleri seçerek alalım' sözüne tepki

Kendisi de bir göçmen olan Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aznavour'un, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri seçerek alma teklifinde bulunması tepkiyle karşılandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:41
Aznavour'un 'Göçmenleri seçerek alalım' sözüne tepki
banner10

Kendisi de bir göçmen olan Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri seçerek aralarından başarılı ve faydalı olanları alma teklifinde bulunması ülkede tepkiye neden oldu.

93 yaşındaki ünlü şarkıcı Aznavour, Fransız 2. kanalında canlı yayına katılarak 20 Ocak'ta başlayacağı Fransa turnesi hakkında bilgi verdi.

Sunucunun, Fransa'daki göçmenlere mesafeli yaklaşmasına dair görüşünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Bu insanlar arasında olağanüstü yeteneklere sahip kişiler olabilir, bir ayrıştırma yapmalıyız. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrıştırma yaparak çok ilginç kişileri aradan seçebiliriz." dedi.

2008'den beri Ermenistan vatandaşlığına geçen ve bu ülkenin İsviçre Büyükelçiliğini de yürüten Aznavour'un bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, her fırsatta göçmen bir aileden geldiğini dile getiren şarkıcının, vergi kaçırmak ve kara para aklamak gibi amaçlarla Fransa dışına yerleşmeyi tercih ettiğini kaydederken, bir başkası ise "Aznavour, göçmen sorunu hakkında, göçmenleri seçerek almanın iyi olacağını söyledi. Bu insanlık dışı bir ifadedir." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenler arasında seçim yapılarak "kullanışlı" olanlara kapıların açılması teklifinde bulunan şarkıcı, Polonya'da doğan ve Fransa'ya göç ettikten sonra Nobel ödüllü bir bilim insanı seviyesine çıkan ünlü fizik ve kimyacı Marie Curie'yi (Maria Salomea Sklodowska) örnek gösterdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim