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B planına sahip olmamaları...

İstatistikler, Rusya'nın dünyanın en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamadığı yorumları yapılıyor. Zira Kremlin de Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğruladı. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, dokuz maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 23:10
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B planına sahip olmamaları...

UKRAYNALILARI YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK

Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı.  hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak  Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.

BİRLİKLERİ YETERİNCE HAZIRLAMAMAK   

Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti. Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı. Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.

YETERLİ ERZAK VEYA DOĞRU MALZEME OLMADAN İŞGAL  

Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazırlıksızdı. Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

LOJİSTİK BAŞARISIZLIĞIN FARKINDA OLMAMAK  

Birlikler, yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Tanklar durdu.

UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DURDURAMAMAK  

Askeri uzmanlara göre, birlikler sınırın ötesine gönderilmeden önce Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı. Hava desteği olmadan içeri girdiler. Washinton Post; bunu, komutanların  çok az direnişle karşılaşacakları yönündeki yanlış hesaplamasıyla açıklıyor. Ukrayna askeri uçaklarının işgalden yedi hafta sonra hala havada olduğuna dikkat çekiliyor.

ÇOK FAZLA SAYIDA CEPHEYE SALDIRI  

İşgal dört cephede başlatıldı. Kuzeyde Kiev'e, kuzeydoğuda Harkov'a doğru. Doğu ve güneyse Kırım'dan. İlk direniş başladığında, birlikler kendilerini ülkenin sınırları boyunca dizilmiş halde buldular. Böylece zaten yetersiz olan tedarik hatları uzadı.

GÜVENLİ OLMAYAN İLETİŞİM KULLANMA  

Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa girişti. Ukraynalılar, bu sayede cephede Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelledi. Gazeteye göre yedi Rus generalden bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi nedeniyle öldü.

EMİR-KOMUTA ZİNCİRİNDEKİ AKSAKLIKLAR  

Uzmanlar, Rusya'nın merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor. Cephede zorlukla karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda kalıyor.

B PLANINA SAHİP OLMAMAK  

Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi. Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaSavaşRusya
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