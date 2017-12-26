Baba Vanga'dan 2018 kehanetleri

IŞİD’in yükselişini, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit’i önceden tahmin eden Bulgaristan’ın dünyaca ünlü ‘kahini’ Baba Vanga, 2018 yılı için Çin’in ABD’yi geçeceği ve Venüs’te yeni bir enerji türünün keşfedileceği tahminlerinde bulunmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarından 2004 yılındaki tsunami felaketlerine, IŞİD’in yükselişinden İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararına kadar dünya tarihini değiştiren birçok olayla ilgili olarak yıllar öncesinden kehanette bulunmuş ve bunlar, Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınmıştı.

Baba Vanga, 2018 yılı için de 2 önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki, Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın yeni ‘süper gücü’ olacağı. İkincisi ise, Venüs’te ‘yeni bir enerji türünün’ keşfedileceğiydi.

Çin’in dünyanın yeni süper gücü olacağı varsayımında bulunan birçok ekonomi teorisyeni ve araştırmacı bulunuyor. 1970 yılında toplam dünyadaki üretimin 4.1’ini elinde bulunduran Çin, 2015 yılında ise büyük bir artış göstererek 15.6 seviyesine ulaştı. Forbes dergisi, ABD’nin dünya üretimindeki güncel 16.7 oranındaki payının 2025 itibariyle 14.9’a düşeceğini belirtiyor.

Öte yandan, Venüs’te mevcut bir çalışma yapılmıyor ve dolayısıyla Baba Vanga’nın Venüs’te keşfedilecek yeni bir enerji kaynağı kehanetinin henüz gerçekleşmeyeceği öngörülüyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecek yıl The Parker Solar Probe uzay aracını Venüs’e göndereceğini açıklasa da araç doğrudan Venüs’e inmeyecek ve gezegenin yerçekimi çekimini kullanarak Güneş’in etrafından geçerek yıldız hakkında bilgi toplayacak.