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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saldı...

Ünlü kahin Baba Vanga'nın, 11 Eylül saldırıları ve Brexit'i öngördüğü iddia edilirken 2023 kehanetleri de dikkatleri çekti. Görme yetkisini 12 yaşında kaybeden Baba Vanga, önümüzdeki yıl gerçekleşecek felaketleri bir bir sıraladı.

30 Eylül 2022 Cuma 21:27
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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saldı...



Geleceği öngördüğü iddia edilen kahinlerin en ünlülerinden biri olan Baba Vanga'nın, 2023 yılı için öngördükleri duyanlara korku saldı. Gelecek sene nükleer felaketin, Güneş fırtınalarının, biyolojik silahların insanlığı tehlike altına alacağı öngörüldü. İşte ayrıntılar...

BUZUL ÇAĞI MI GELİYOR?

Baba Vanga önümüzdeki yıl için Dünya'nın yörüngesinde bir değişiklik meydana geleceğini tahmin etti. Ancak detaylar belirtilmedi. Bu değişikliğin, yıkıcı sonuçları beraberinde getireceği ifade ediliyor. Gezegenin yörüngesindeki değişiklik doğanın dengesinin bozulmasına yol açabilir.

Dünya Güneş'e yaklaşırsa yükselen radyasyon ve sıcaklıklar felakete kapı aralar. Buzullar hızla erir ve deniz seviyesi yükselir. Öte yandan Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Kör kahin, büyük bir ülkenin insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bu çalışmaların, binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacağını öngördü. Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

LABORATUVAR BEBEKLERİ

Baba Vanga, doğal insan doğumlarının sona ereceğini tahmin etti. Buna göre hükümet liderlerı tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

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