Baba Vanga’dan 2021 kehanetleri

‘Balkanların Nostradamus’u’ olarak tanınan Baba Vanga’nın kehanetleri yeniden gündeme geldi. Asıl adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga’nın kehanetine göre 2021 yılında bir ‘ejderha’ dünyayı ele geçirecek

1911 yılında Kuzey Makedonya’da dünyaya gelen Baba Vanga, 12 yaşında görme yetisini kaybetti.

Görme yetisini yitirdikten sonra pek çok kehanette bulunan Vanga, 1996 yılında Bulgaristan’ın Sofya kentinde hayatını kaybetti.

Yıllar önce yaşamını yitirmesine rağmen 11 Eylül olaylarını, Prenses Diana’nın ölümünü, Çernobil felaketini ve Brexit’i tahmin eden ‘Balkanların Nostradamus’u’, 2021 yılı ile ilgili de ilginç kehanetlerde bulundu.

5079 yılında dünyanın sonunun geleceğini iddia eden Baba Vanga ölmeden önce 2021’de kansere çare bulunacağını öne sürdü.

İngiliz tabloid gazetesi Metro’nun haberine göre Vanga, ölümünden hemen önce yaptığı açıklamada “21. yüzyılın başında insanlık kanserden kurtulacak” dedi.

Ayrıca Baba Vanga’nın kehanetine göre Donald Trump’ın sağır olmasına ve beyin travması geçirmesine neden olacak gizemli bir hastalık geçireceği öne sürüldü.

Ünlü kahin, en çok ‘ejderha kehaneti’ ile dikkatleri çekti. Baba Vanga’nın ölümünden önce güçlü bir ejderhanın insanlığı ele geçireceğini söylediği iddia edildi.

Açıklamada ayrıca “Üç dev birleşecek. Bazı insanların kırmızı parası olacak. 100, 5 ve pek çok sıfır görüyorum” kehanetinde bulunduğu öne sürüldü. İnsanlar ‘güçlü ejderhanın’ Çin olabileceği yorumunda bulundu.

Üç devin ise Rusya, Hindistan ve Çin olabileceği tahmin edildi.

Baba Vanga’nın diğer kehanetlerinden bazıları şöyle:

Avrupa ekonomisi düşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacak.

Aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacak.

Zor zamanlar gelecek. İnsanlar inançlarına göre bölünecek

İnsanlığın kaderini değiştirecek yıkıcı olaylara tanık olunacak.

Dünya pek çok felaketten muzdarip olacak.

İnsanların bilinci değişecek.

Önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kurulacak.

Kozmosta yeni yaşamlar keşfedilecek ve aniden Dünya’daki yaşamın ilk kez nasıl ortaya çıktığı netleşecek.

İnsanlar diğer dünyalardaki varlıklarla iletişime geçecek.

Habertürk