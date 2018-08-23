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Babaannesinin garajını açtığında gözlerine inanamadı

ABD'de bir öğrenci sosyal haber sitesi Reddit'te, babaannesinin garajında 1980'lerden kalma ve yıllardır el sürülmemiş biri Lamborghini diğeri Ferrari marka iki spor otomobil bulduğunu açıkladı

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:24
Babaannesinin garajını açtığında gözlerine inanamadı

1981 model gümüş rengi Lamborghini Countach ve kırmızı Ferrari 308'in toplam değerleri 430 bin dolar. Adını açıklamayan öğrenci otomobillerin fotoğraflarını Reddit'te paylaştı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, otomobillerin saklandığı garajın nerede olduğunun da bilinmediğini yazdı.

Gazeteye göre garajda bulunan otomobillerden Lamborghini, Leonardo DiCaprio'nun "Wolf of Wall Street" (Para Avcısı) filminde kullandığı araca benziyor. Ferrari de "Magnum PI" dizisinde Tom Selleck'in sürdüğü araca...

Eriegin adlı Reddit kullanıcısı Amerikalı öğrenci, "Egzotik araçları kiralayan büyükbabam Lamborghini'yi 1989'da satın almış. Ancak şirketinin sigorta masrafları çok artınca, bu araç ve Ferrari 308 dahil birçok otomobili satmak yerine 20 yıldan uzun süre boyunca köhne garajlarda saklamış. Bana nedenini sormayın. Hiçbir fikrim yok" dedi.

"Bu güzel otomobilleri bu koşullarda bulmak inanılmaz" diyen öğrenci, hayattaki babaannesinin otomobilleri satmayı planlamadığını ama tekliflere de açık olabileceğini söyledi.

Babaannenin otomobilleri niye sakladığı bilinmiyor.

Torununa, büyükbabasının geçmişte 1955 model bir Mercedes Gullwing'e de sahip olduğunu söylemiş.

Halen piyasa değeri 5 milyon dolar olan bu otomobilin de bir garajda olup olmadığı ise belli değil.

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