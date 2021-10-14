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Babası istedi, genç kız defalarca kırbaçlandı

Ellerinde kırbaç olan dört öğretmen genç bir kız çocuğuna diz çöktürerek babasının da isteği üzerine kırbaç cezası verdi. Alkol aldığı gerekçesiyle şiddete uğrayan Nijeryalı öğrenci, babasının gözleri önünde kırbaçlanırken olay sonrası okul müdürü açığa alındı ve konu hakkında soruşturma başlatıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 10:02
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Babası istedi, genç kız defalarca kırbaçlandı
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Nijerya'daki bir okulda, alkol içerken yakalanan bir kız çocuğu vahşice kırbaçlandı. Öğretmenleri tarafından defalarca kez kırbaçlanan öğrenciyi izleyenler arasında ise babası vardı.

Söz konusu şiddet karşısında kızın ellerini kaldırdığı ancak kırbaç darbelerinin dakikalarca devam ettiği görüldü.

Babasının isteği üzerine şiddete uğrayan gencin bu görüntüleri sosyal medyada yayınlandı ve izleyenleri dehşete sürükledi.

''CEZA VERMELERİNİ BEN İSTEDİM''

Görüntülerin yayılmasının ardındann BBC'ye konuşan baba, ''Alkol içtiği görüntüleri izledim ve çok sinirlendim. Olayı okula bildirdim ve gerekli cezayı vermelerini bizzat talep ettim ve ceza sırasında da orada olmak istedim'' dedi.

Genç kıza uygulanan şiddet bittikten sonra birkaç öğrenci de aynı cezaya çarptırıldı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılınca binlerce kişi bu acımasız duruma karşı bir şeyler yapılmasını ve okula karşı önlem alınması gerektiğini savundu.

''İSLAM HUKUKUNA UYGUN''

BBC'ye göre bir okul yetkilisi, velilerinin onayını aldıklarını söyleyerek bu cezaların uygulandığını belirtti ve cezanın İslam hukukuna uygun olduğunu dile getirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okul müdürü tepkilerin ardından görevinden uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

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