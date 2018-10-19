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Babasının cesedini 10 yıldan fazla evinde sakladı

Olay Fransa'nın kuzeyinde bulunan Saint-Quentin kentinde meydana geldi. Courrirer Picard'in belirttiğine göre, 79 yaşındaki Andre Arno bu yılın Eylül ayında öldü.

19 Ekim 2018 Cuma 23:21
Babasının cesedini 10 yıldan fazla evinde sakladı

Fransız medyasında yer alan habere göre Andre Arno adlı yaşlı bir Fransız, babasının cesedini 10 yıl boyunca evinde saklı tuttu. Ceset, Arno’nun ölümünden sonra bulundu.

Olay Fransa'nın kuzeyinde bulunan Saint-Quentin kentinde meydana geldi. Courrirer Picard'in belirttiğine göre, 79 yaşındaki Andre Arno bu yılın Eylül ayında öldü.

Oğul Andre Arno'nun ölümünün üzerinden bir süre geçtikten sonra, kuzeni olayın vuku bulduğu daireyi ziyaret etti. Dairede Feliks Arno'ya ait mumyalanmış cesedi buldu. Gazetenin yazdığına göre, on yıl önce ölen baba Feliks Arno'nun ölümünü, kimse yetkili makamlara bildirmedi.

Kent polisi, her ikisinin de ölümünün doğal nedenlerden kaynaklı olduğunu belirledi.

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