Babiş, Slovakya'yı AİHM'e şikayet etti

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Slovakya Devlet Güvenlik Ofisinin komünist ajanlar listesinde isminin hukuksuz bir şekilde yer alması nedeniyle Slovakya'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) şikayet etti.

Çekya medyasında yer alan haberlerde, Slovakya asıllı Babiş'in bu konuda Slovakya kurumları hakkında açtığı davanın 2012 yılından bu yana devam ettiği belirtildi.

Slovakya Anayasa Mahkemesinin 2017 yılının Kasım ayında daha önce verilen kararları bozarak davayı tekrar görülmesi için yerel mahkemeye geri yollamasına rağmen yerel mahkemenin Babiş'in itirazını reddettiği bildirildi.

Haberde, Babiş'in mart ayında tekrar anayasa mahkemesine başvuru yaptığı, bunun reddedilmesi üzerine de perşembe günü AİHM'e başvurduğu kaydedildi.

Slovakya devlet kurumları, Babiş'in 1982'de Bures kod adıyla komünist rejim döneminde ajanlık yaptığını iddia ediyor.