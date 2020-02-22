BAE'de koronavirüs

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.

KKTC'DE KORONAVİRÜS ALARMI

Ülkemizde 74 yaşındaki kadın koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde karantinaya alındı.

Karantinaya alınan 74 yaşındaki kadın bir hafta önde Dubai'den tur ile tatilden geldiği öğrenildi.

İstanbul'dan gelen grubun bir kısmında karantinaya alındı.