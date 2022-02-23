Künye
Kıbrıs 15
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

Baerbock, Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 22:19
77 Okunma
Baerbock, Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçladı.
banner108

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

"PUTİN, BATI'YA YALAN SÖYLEDİ"

Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçlayan Baerbock, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir. Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz” dedi.

Baerbock, "Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN DRAMATİK DURUMUNA GÖZLERİMİZİ KAPATAMAYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" dedi.

"SAVAŞI ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya’nın elinde" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 araçlık Rus askeri konvoyu Ukrayna'nın doğusunda görüldü
200 araçlık Rus askeri konvoyu Ukrayna'nın doğusunda görüldü
Ukrayna Parlamentosu olağanüstü hal kararını kabul etti
Ukrayna Parlamentosu olağanüstü hal kararını kabul etti
Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim