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Baerbock: Rusya, askerlerini derhal geri çekmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya, askerlerini Ukrayna sınırlarından derhal geri çekmesi çağrısında bulundu.

18 Şubat 2022 Cuma 18:07
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Baerbock: Rusya, askerlerini derhal geri çekmeli
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Baerbock, Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, "Rusya'yı askerlerini derhal geri çekmeye çağırıyoruz." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasıyla "kabul edilemez bir tehdit" oluşturduğunu kaydeden Baerbock, "Ama bu tehdit aynı zamanda hepimize ve Avrupa'daki barış mimarimize karşı. Dolayısıyla bu kriz bir Ukrayna krizi değildir. Bu bir Rusya krizidir." diye konuştu.

Baerbock, Rus tehdidinin halen gerçek olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda bunun Rusya için siyasi ve ekonomik olarak çok büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Yeni yaptırımların emsalsiz olacağını ve tüm ortaklarla koordineli hazırlanacağını belirten Baerbock, "Almanya olarak bunun için kendimiz için yüksek bir ekonomik bedel ödemeye hazırız. Bu yüzden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı dahil tüm seçenekler benim için masada" değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, Moskova ile Avrupa'da güvenlik ve barış konusunda ciddi bir diyaloğa hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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