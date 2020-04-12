Baf'ta kasıtlı cinayet şüphesi

Baf’ta dere yatağında bulunan erkek cesedinin kasıtlı cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Cuma akşamı kesici alet ile yaralanan 20 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Cesedi ise Cumartesi gece bulundu.

Habere göre olay güneyde, Baf’a bağlı Chlorakas’ın Vrexi bölgesinde meydana geldi. Cuma akşamı kavga ihbarı alan polis, yaralı bir erkek olduğu söylenmesine rağmen olay yerinde herhangi bir ize rastlamadı.

Soruşturmasını sürdüren polis, Cumartesi akşamı dere yatağında bir erkek cesedi buldu.

Baf Polis Genel Müdürü Nicos Pentaras, görgü tanıklarından aldıkları ifadelere göre, ‘namus’ cinayeti üzerinde durdukları ve yabancılar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle olduğundan şüphe ettiklerini açıkladı.

Polisin 2 kişi hakkında derdest emri aldığını yazan gazete Suriye uyruklu 22 yaşındaki Walid Al Moustafa ve 25 yaşındaki Tarek Haj Halaf’ın olayla ilgili arandığını aktardı.

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