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Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 15:49
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.               

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı. 

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdadi
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