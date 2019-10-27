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Bağdadi’yi öldürmek için 4 saatlik operasyon

Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan IŞİD'in lideri el Bağdadi'ye yönelik operasyon ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Anadolu Ajansı, bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiler ışığında operasyonun 4 saat sürdüğü ve gece yarısı başlayan operasyonda 8 ABD helikopteri ve 2 İHA'nın kullanıldığı belirtildi. Türkiye sınırına çok yakın olan Barişa isimli köyde yoğun çatışma yaşandığı belirtildi. Öte yandan MSB, operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.

27 Ekim 2019 Pazar 13:47
Bağdadi’yi öldürmek için 4 saatlik operasyon

İdlib’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD’nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı’na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.  Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Bağdadi’nin Türkiye sınırına oldukça yakın olan bir noktada öldürüldüğü öne sürüldü.

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

7 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib’deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi’nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray’ı bilgilendiren askeri yetkililerin, “Bağdadi’nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını” söylediği belirtilmişti.

TSK: ABD İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Milli Savunma Bakanlığı, “Dün geceki operasyon öncesi bilgi alışverişinde bulunuldu” açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD’li yetkililerin operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

SON YILLARDA ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

IŞİD’in lider hakkında son 4 yıl içinde çok sayıda spekülasyon yapıldı. Bağdadi’nin birçok kez saldırıya uğradığı, felç kaldığı, zehirlendiği ya da öldüğü iddia edilmişti.

2015 yılının Nisan ayında Musul'daki bir hava saldırısında ağır yaralandığı ve felç kaldığı iddiası ortaya atılmış aynı yılın Temmuz ayında ise New York Times Bağdadi'nin öldüğünü öne sürmüştü.

11 Ekim 2015'te Bağdadi'nin bombalı saldırıya uğradığına dair bir iddia ortaya atılırken, Bağdadi'nin durumu hakkında açıklama yapılmamıştı.

2015 yılının Haziran ayında ise Irak'ın kuzeyine düzenlenen bombalı saldırıda Bağdadi'nin öldüğü öne sürülmüş, bundan sadece bir hafta sonra Rakka'ya düzenlenen ABD operasyonunda yaşamını yitirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Daha sonra Bağdadi'nin görüntülerinin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştı.

3 Ekim 2016'da ise Bağdadi ve 3 IŞİD militanının zehirlendiği fakat hepsinin halen hayatta olduğu iddiası gündeme geldi.

18 Nisan 2017'de ise Bağdadi'nin Suriye'de yakalandığı iddiası yerel basında yer aldı. Suriye ve Rus ortak askeri operasyonunda Bağdadi'nin yakalandığı açıklansa da Rusya Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi yalanladı.

11 Haziran 2017'de Suriye devlet televizyonu Bağdadi'nin öldüğünü açıklarken bundan bir hafta sonra Rus basını, Bağdadi'nin Rakka'da Rusya'nın operasyonu sonrasında öldürüldüğünü yazdı. Bu açıklama da yalanlandı.

Haziran'ın sonlarında ise Rus yetkililer ve İran'ın ruhani lideri Hamaney, Bağdadi'nin kesinlikle öldüğünü duyurdu.

11 Temmuz'da ise Irak haber ajansı Al Sumaria, IŞİD içerisinde Bağdadi'nin öldüğüne dair iddiaların dolandığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
BağdadiHaberKKTC
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