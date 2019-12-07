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Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı

16 ölü...

07 Aralık 2019 Cumartesi 14:50
Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğunu, onlarca kişinin ise  yaralandığını aktardı. 

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETMEDİĞİ" İDDİASI

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

PLAKASIZ SİVİL ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti. 

Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Anahtar Kelimeler:
BağdatIrakGöstericilerAteşHaber
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