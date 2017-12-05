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Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!

Güney Kore'ye kaçarken birçok kez vurulan ve ambulans helikopterle apar topar hastaneye götürülen askerin video kayıtlarını, CNN International ekrana getirdi.

05 Aralık 2017 Salı 18:33
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçarken dört kez vurulan askerin hastaneye taşındığı anların görüntüleri yayınlandı.

Video kaydında, Güney Kore'de bir hastaneye ambulans helikopterle apar topar yetiştirilen yaralı askerin vücudundan çıkan 27 santimlik parazit dikkat çekiyor.

CNN International'ın ekrana getirdiği görüntüler anında dünyada ses getirdi. Güney Koreli doktor Lee Cook-Jong, CNN'e "Yaşamsal belirtileri öyle düzensizdi ki, şoktan ve düşük tansiyondan ölüyordu. Kırılmış bir kavanoz gibiydi. Verdiğimiz kan bir türlü ona yetmedi" dedi.

Doktor Cook-jong, daha önce de "20 yıllık doktorluk hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" ifadesini kullanmıştı.

Seul yönetimi, daha önce askerin bağırsaklarında aşırı derecede yüksek miktarda bağırsak solucanı (tenya) bulunduğunu açıklamıştı.

Ameliyata alınan asker halen hastanede tedavi görüyor ancak vücudundaki parazitler iyileşmesini zorlaştırıyor.

Kaçan askeri kovalayan Kuzey Kore askerlerinin sınır ihlali yaptığı olay sonrasında, düşman kardeşler arasında tansiyon yeniden yükselmişti.

Olayın kayıtlarında sınıra ciple gelen Kuzey Kore askeri Güney'e yürüyerek kaçmaya çalışırken silah arkadaşları tarafından en az dört kez vurulduğu ve Güney Kore askerlerinin yere yığılan Kuzey Kore askerini sürüyerek götürdüğü yer almıştı. Bir Kuzey Koreli askerin sınırı geçmesi de yine görüntülerde vardı.

Güney ve Kuzey Kore yarım asrı geçen süreye rağmen halen fiili olarak savaş halinde, taraflar arasında yalnızca ateşkes anlaşması var.

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