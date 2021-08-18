Baharat reyonunda 3 metrelik piton

Marketin baharat reyonunda 3 metrelik yılanla karşılaşan 25 yaşındaki Helaina Alati, aradığı ürünü bulamadı…

Avustralya’daki Sidney şehrinin kuzey batısında yer alan Woolworths isimli süpermarket, geniş bir çalılık arazinin yanında yer alıyor.

Bu da marketi kimi zaman ‘vahşi’ konukların hedefi yapabiliyor.

Ülkenin en büyük şehri, Delta salgınıyla mücadele edebilmek için haziran ayından bu yana karantinada. İnsanların evden çıkmasına izin verilmesinin birkaç nedeninden biri de market alışverişi.

Hem ihtiyacı olduğu ürünleri almak hem de karantinadan kısa süre de olsa çıkmak için süpermarkete giden Alati, baharat reyonunda başını çevirdiğinde 20 santim ilerisindeki 3 metrelik pitonu gördü.

Ancak Alati, bir vahşi yaşam kurtarıcısı ve bu yüzden yılanlara aşina.

Bu konuda eğitimli olan Alati, daha önce en az 20 yılan kurtarma operasyonuna katılmış. Kendisine bakan yılanı önce fark etmeyen Alati, “Sonradan fark ettim. Sürekli bana bakıyordu, sanki ‘Beni dışarı çıkartır mısın lütfen?’ der gibiydi” dedi. Karşısındakinin ‘elmas piton’ olduğunu anlayan Alati, bazı özelliklerinden dolayı yılanın zehirli olmadığını çoktan anlamıştı.

Alati, yılanı videoya kaydettikten sonra çalışanları uyararak hayvanı çıkarmalarına yardım edebileceğini söyledi. Evinden bu iş için uygun bir torba alıp dükkana döndü. Yılan kuyruğunu vurdu ve öylece torbanın içeri girdi. Alati, daha sonra yılanı doğaya bıraktı.

‘Harry Potter’dan bir sahne gibi’

Yılanları kurtardığı için arkadaşlarınca Harry Potter’daki yılanlarla konuşma sahnesine atıfla ‘yılan kız’ diye çağrıldığını anlatan Alati, şunları söyledi: ”Harry gibi ‘çataldil’ değilim ancak yılanlar bana karşı sakin davranıyor. Sanki hayvanları önemseyen ve koruyan biri olduğumu hissediyorlar.”

Alati şöyle devam etti: ”Dürüst olmak gerekirse, sokağa çıkma yasağı sırasında gerçekleşen heyecan verici bir olay oldu. Personelin hepsi fotoğraf çekiyordu. Elmas piyonları tavanda yuva yapmayı sever. Muhtemelen en başında oradaydı. Bütün sabah rafta pusuya yatmış olabilir. Düzinelerce insan yanından geçip baharatları aldı.”