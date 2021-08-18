Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Baharat reyonunda 3 metrelik piton

Süpermarket gezisi, ‘yılan kurtarma’ operasyonuna dönüştü.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:03
136 Okunma
Baharat reyonunda 3 metrelik piton

Marketin baharat reyonunda 3 metrelik yılanla karşılaşan 25 yaşındaki Helaina Alati, aradığı ürünü bulamadı…

Avustralya’daki Sidney şehrinin kuzey batısında yer alan Woolworths isimli süpermarket, geniş bir çalılık arazinin yanında yer alıyor.

Bu da marketi kimi zaman ‘vahşi’ konukların hedefi yapabiliyor.

Ülkenin en büyük şehri, Delta salgınıyla mücadele edebilmek için haziran ayından bu yana karantinada. İnsanların evden çıkmasına izin verilmesinin birkaç nedeninden biri de market alışverişi.

Hem ihtiyacı olduğu ürünleri almak hem de karantinadan kısa süre de olsa çıkmak için süpermarkete giden Alati, baharat reyonunda başını çevirdiğinde 20 santim ilerisindeki 3 metrelik pitonu gördü.

Ancak Alati, bir vahşi yaşam kurtarıcısı ve bu yüzden yılanlara aşina.

Bu konuda eğitimli olan Alati, daha önce en az 20 yılan kurtarma operasyonuna katılmış. Kendisine bakan yılanı önce fark etmeyen Alati, “Sonradan fark ettim. Sürekli bana bakıyordu, sanki ‘Beni dışarı çıkartır mısın lütfen?’ der gibiydi” dedi. Karşısındakinin ‘elmas piton’ olduğunu anlayan Alati, bazı özelliklerinden dolayı yılanın zehirli olmadığını çoktan anlamıştı.

Alati, yılanı videoya kaydettikten sonra çalışanları uyararak hayvanı çıkarmalarına yardım edebileceğini söyledi. Evinden bu iş için uygun bir torba alıp dükkana döndü. Yılan kuyruğunu vurdu ve öylece torbanın içeri girdi. Alati, daha sonra yılanı doğaya bıraktı.

‘Harry Potter’dan bir sahne gibi’

Yılanları kurtardığı için arkadaşlarınca Harry Potter’daki yılanlarla konuşma sahnesine atıfla ‘yılan kız’ diye çağrıldığını anlatan Alati, şunları söyledi: ”Harry gibi ‘çataldil’ değilim ancak yılanlar bana karşı sakin davranıyor. Sanki hayvanları önemseyen ve koruyan biri olduğumu hissediyorlar.”

Alati şöyle devam etti: ”Dürüst olmak gerekirse, sokağa çıkma yasağı sırasında gerçekleşen heyecan verici bir olay oldu. Personelin hepsi fotoğraf çekiyordu. Elmas piyonları tavanda yuva yapmayı sever. Muhtemelen en başında oradaydı. Bütün sabah rafta pusuya yatmış olabilir. Düzinelerce insan yanından geçip baharatları aldı.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 yıllık fizik problemi çözüldü
200 yıllık fizik problemi çözüldü
1 yıldır yayımlanmayan araştırma...
1 yıldır yayımlanmayan araştırma...
Kadınlar sokaklardan silindi
Kadınlar sokaklardan silindi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim