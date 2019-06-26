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Bahçe kazıldı sığınak çıktı

İngiltere’de bir aile, bahçelerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir sığınak keşfetti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
Bahçe kazıldı sığınak çıktı

Ashford bölgesinde yaşayan Kelly ve Sean Webb çifti, arka bahçelerini düzenlemek üzere bir ekiple anlaştı. Toprağı kazmaya başlayan işçiler bir moloz yığınağıyla karşılaştı. Evde üç yıldır oturan çift, ‘Anderson’ sığınağı adı verilen dev yapıyı görünce şaşkına döndü. 75 yıllık sığınağın, şimdilerde kullanım dışı olan bir elektrik tesisiyle de bağlantısı bulunuyor. Çift, tarihi sığınağı bahçelerinde dekor amaçlı kullanmayı düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sığınak
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