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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

02 Mart 2020 Pazartesi 23:30
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, Stoltenberg Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı verdi. Görüşmede, İdlib ve göçmen konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt, Katar ve Somali Dışişleri Bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi. 

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