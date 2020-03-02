Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, Stoltenberg Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajı verdi. Görüşmede, İdlib ve göçmen konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt, Katar ve Somali Dışişleri Bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.